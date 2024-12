"Lítio faz mesmo falta". Ex-ministro Matos Fernandes defende entrada em terrenos para exploração

José Pedro Matos Fernandes conclui: “O lítio faz falta, faz mesmo falta para o desenvolvimento do país, para as novas tecnologias. Portugal tem de saber explorar o lítio que tem, tem é de o fazer com todos os cuidados ambientais”.

“Fundamental”, sublinha o antigo ministro do Ambiente, é haver “transparência de informação”. “Tem que haver sempre uma avaliação de impacto ambiental, e ela existiu, teve uma via positiva”, sublinha.

Não fica, ainda assim, surpreendido que o Governo PSD/CDS o faça agora, quando o senhor foi tão criticado, no passado? Em causa já estava justamente esta empresa, a Savannah Lithium.

A Savannah é a empresa que tem aquela concessão desde há muito tempo. Aliás, esta concessão foi atribuída, bem como a de Montalegre, no Governo de Passos Coelho, foi atribuída no Governo PSD.

A contestação que houve ao lítio, no meu tempo, tanto quanto me recordo, foi sobretudo uma contestação local. Sim, o presidente da Câmara de Boticas, aliás, por quem eu tenho muita estima pessoal, é do PSD. E, portanto, tenho a certeza que ele não deixará de fazer esta contestação pelo facto de o Governo central ser do PSD.

Mas não me recordo de haver uma contestação genérica por parte do Partido Social-Democrata quando eu estava no Governo. Houve de autarcas mais do PSD, se calhar do que do PS, mas também me lembro da contestação de autarcas do PS. Parece-me, sinceramente, uma situação normal.

Àqueles que temem a exploração de lítio - os moradores e os autarcas locais - o senhor, agora que já não faz parte do Governo, o que é que tem a dizer-lhes?

A Europa só tem 9% das matérias críticas de que necessita para o seu desenvolvimento, e o lítio é uma daquelas que tem. Portugal tem de saber explorar o lítio que tem. Tem é que o fazer com todos os cuidados ambientais. E Portugal, por estar na União Europeia, é um dos países do mundo que mais cuidados ambientais tem, e já agora cuidados sociais, com esta exploração.

Aquilo que é fundamental é haver transparência de informação e não “ser não, por ser não”. E eu acho que também não se pode dizer “sim, por ser sim”. Era o que mais faltava. Tem que haver sempre uma avaliação de impacto ambiental, e ela existiu, teve uma via positiva. Ela já não é do meu tempo, é posterior a eu ter saído daí, mas foi certamente feita com todo o critério.

O lítio faz falta, faz mesmo falta para o desenvolvimento do país, para as novas tecnologias. Olhe, para que possamos estar a fazer esta chamada, um com o outro, estou a usar um telemóvel que tem uma bateria de lítio. E, portanto, ele é essencial. O que é fundamental é dar contrapartidas às pessoas, e envolvê-las no acompanhamento dos processos.