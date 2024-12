Governo garante esforços para mitigar o impacto do encerramento de empresas

O ministro da Economia assegura que os "ministérios da Segurança Social e do Trabalho acompanham as situações" de desempregados na sequência do encerramento de empresas no Norte do país.

Pedro Reis garante que os casos "estão a ser acompanhados", ainda assim, defende que é em momentos como este que "a economia portuguesa mostre resiliência e competitividade".

Esta quinta-feira, mais 440 trabalhadores ficaram no desemprego em Lousada, como consequência do encerramento de três confeções.

Nas últimas semanas, em Arcos de Valdevez, uma outra empresa, de componentes para automóveis, encerrou - deixando três centenas de funcionários sem trabalho.

"Não temos ainda nenhuma evidência dessa onda de falências", refere o ministro à margem de uma conferência em Santa Maria da Feira, contudo, Pedro Reis, sublinha que "a Europa está muito atenta" aos sinais de instabilidade.