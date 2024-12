É preciso "compromisso e pressão" para terminar investigações. PGR diz não ter "timings políticos"

É uma mensagem clara do procurador-geral da República, Amadeu Guerra, a quem conduz investigações: “tem de haver compromissos e pressão para acabar” processos.

Amadeu Guerra foi o convidado do episódio número 100 do "Pod Esclarecer", um podcast do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, onde prestou as primeiras declarações desde que assumiu a chefia do Ministério Público (MP).

"Na Operação Marquês a Dr.ª Joana (Marques Vidal, antiga PGR) pediu para eu avocar e eu recusei porque tinha uma equipa de oito procuradores e eu disse temos que acabar isto. Estávamos na altura das férias judiciais e eu disse se o processo não estiver pronto e em condições de ser fechado ninguém vai de férias! Fiz isso enquanto diretor do DCIAP. Os procuradores não gostaram, mas acabaram depois por gozar 10 dias de férias e eu e o Dr. Rosário três dias”, contou Amadeu Guerra.

Sublinhando que “tem de haver compromissos e pressão para acabar, faz-se o despacho final com a prova que existe e não é preciso estar a fazer mais quando se sabe que a prova que existe chega!".

Questionado se deviam os casos que envolvem políticos, ou pessoas em altos cargos, ter garantias diferentes, com o Ministério Público a dar uma atenção especial a esses processos, Amadeu Guerra foi claro na resposta ao dizer que todos os cidadãos são iguais e que o fator política em nada interfere com a justiça, sendo de resto essa uma das linhas de ação do seu mandato.

“Em relação à situação política, pode-se falar que há tempos mediáticos, eu não tenho tempos mediáticos, e se a acusação estiver pronta em vésperas de eleições, sai a acusação. Não parece que possamos andar a protelar. Eu não tenho timings políticos para absolutamente nada e faço o meu trabalho e quando tiver de ser, foi!", garantiu.

Relativamente à Operação Influencer, que esteve na origem da queda do Governo socialista de António Costa, garante que vai reunir para perceber se há constrangimentos que possa ajudar a resolver.

“Foram feitas diligências de prova e vamos deixar que a prova seja analisada. São processos grandes que não podem parar”, afirma.

O procurador-geral acrescenta: “vamos ver com o diretor da Polícia Judiciária (PJ) as dificuldades que existem, eu e o diretor do DCIAP vamos conversar com os procuradores para perceber: onde é que as situações estão mais complicadas? O que é preciso resolver? Que meios precisam? Estou convicto que entre PGR, diretor do DCIAP e PJ há intenção de mudar muitas coisas, mas as coisas demoram tempo e são complexas", concluiu.