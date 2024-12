Chuva a Sul com previsão de trovoada no Algarve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na região Sul e no interior das regiões Norte e Centro.

As previsões apontam também para aguaceiros na região Sul, que serão por vezes fortes no sotavento algarvio, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada no Algarve, em especial até ao início da manhã.

Para a região Centro estão previstos também aguaceiros a partir da tarde, onde serão de neve acima de 1000/1200 metros de altitude.

O vento deverá soprar em geral fraco a predominar de leste, soprando por vezes moderado nas terras altas.

De acordo com o IPMA, há a possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, formação de geada, em especial no interior das regiões Norte e Centro e pequena descida da temperatura máxima na região Sul.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 6ºC, na Guarda, e os 15ºC, em Faro, e as temperaturas mínimas entre os -1º C, na Guarda e em Vila Real, e os 6ºC, no Porto, Aveiro e em Faro.