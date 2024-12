Vale de Judeus. Quem é o terceiro recluso detido e como é que foi capturado?

Foi detido mais um recluso dos cinco que fugiram de Vale de Judeus, em setembro. Trata-se do terceiro condenado a ser capturado, desde a fuga.

O cidadão georgiano Shergili Fargiani foi encontrado em Itália, na zona de Pádua, em colaboração entre as autoridades italianas e a PJ, no âmbito da operação "Retorno III".

Shergili Fargiani foi recapturado esta terça-feira, em Itália, "depois de um persistente, complexo e ininterrupto trabalho de investigação e de recolha de informação", sublinha a Judiciária.

"A operação policial contou com a colaboração das autoridades italianas para recapturar este cidadão georgiano com extensa carreira criminal, como crimes de furto violento e falsificação de documentos", refere a PJ, em comunicado enviado à Renascença.

Fonte da investigação adianta à Renascença que o fugitivo de Vale de Judeus foi intercetado em Itália com recurso à cooperação judicial com as autoridades locais e não só.

Shergili Fargiani era o terceiro recluso mais velho do grupo dos cinco que fugiu de Vale de Judeus, com 40 anos. Está condenado a sete anos de prisão, pelos crimes de furto, violência depois da subtração e falsificação de documentos.

A fita do tempo da fuga

A 7 de setembro, pelas 09h55, três indivíduos colocaram-se no perímetro externo do estabelecimento prisional de Vale de Judeus.

A evasão dos reclusos teve início às 9h57. O último recluso a evadir-se ultrapassou a vedação exterior do estabelecimento prisional, às 10h01.

Ao todo, a fuga dos cinco presos ocorreu em seis minutos.

De acordo com a ministra da Justiça, a fuga foi detetada por dois guardas, quase em simultâneo, pelas 11h00, ou seja, cerca de uma hora depois, sendo que um dos guardas estava no pavilhão da prisão e o outro circulava de viatura no perímetro interior quando se deparou com uma escada.

O alerta dado a toda a corporação ocorre entre as 11h04 e as 11h08.

Entre o início da fuga e a comunicação ao órgão criminal competente, neste caso a GNR, mediaram 83 minutos.