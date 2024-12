Um morto em incêndio em habitação em Vila Nova de Gaia

Um homem morreu hoje de manhã na num incêndio numa habitação unifamiliar em Avintes, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia, o alerta para um incêndio numa habitação unifamiliar na rua das Presas foi dado às 10:11.

A vítima mortal, com cerca de 60 anos, encontrava-se na habitação, acrescentou.

Contactada pela Lusa, fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que a habitação ficou com dois quartos destruídos, tendo o fogo sido dado como extinto às 10:38.

Ainda de acordo com a fonte dos bombeiros, é desconhecida a origem do incêndio, assim como se mais alguém se encontrava no interior da habitação.

Para o local foram acionados 12 operacionais, apoiados com quatro viaturas.

A PJ foi chamada ao local.