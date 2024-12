TVDE exclusiva para mulheres não deverá operar em Portugal

A plataforma eletrónica de transporte de passageiros em veículos descaracterizados (atividade de TVDE) assumia como principal diferença perante as suas concorrentes a operar em Portugal, a Uber e a Bolt, a condição de só aceitar motoristas do sexo feminino e ser para uso exclusivo de mulheres .

"Os utilizadores, efetivos e potenciais, têm igualdade de acesso aos serviços de TVDE, não podendo os mesmos ser recusados pelo prestador em razão, nomeadamente de ascendência, idade, sexo", indica o artigo da lei que rege a atividade.

Duas contestações apresentadas ao IMT

Em declarações à agência Lusa, a fundadora do projeto Mónica Faneco disse ter sido recebida no dia 6 de dezembro pelo presidente do IMT, João Jesus Caetano, numa reunião, e ficou com a ideia de que o responsável "não sabia de todo como as coisas funcionam".

"Tem de saber a diferença entre plataforma TVDE e operador. Mostra um pouco o desconhecimento da questão quando pergunta quantas pessoas ou motoristas vou recrutar. Eu não posso recrutar ninguém na minha plataforma, são os operadores que fazem isso", exemplificou, referindo-se às empresas parceiras das plataformas e que operacionalizam o serviço, contratando os motoristas.

Mónica Faneco foi perentória ao recusar "imposições ao seu modelo de negócio" e frisou que ele assenta na "proteção da mulher, através da segurança", pelo que não vai ter homens como motoristas.

"Atualmente sinto-me desprotegida. Se o IMT não der o ok [para que a Pinker possa operar], vamos embora. Mas vou continuar a lutar pelos direitos das mulheres em Portugal", afirmou.