Três em cada quatro jovens internados em centros educativos já consumiram drogas

Três em cada quatro jovens internados em centros educativos consumiram pelo menos uma vez na vida substâncias ilícitas, revela esta quarta-feira um inquérito, segundo o qual 21% jovens viveram com pessoas com problemas de droga, álcool ou jogo.

Os dados são revelados no relatório do Instituto para os Comportamentos Aditivos e as dependências (ICAD) "Comportamentos Aditivos de Jovens Internados em Centros Educativos 2023" que contou com a participação de 96 jovens, o que corresponde a 86% da população presente nos dias de aplicação do inquérito, tendo sido validados 91 inquéritos.

O estudo, a que a agência Lusa teve acesso, conclui que "praticamente todos os jovens inquiridos já tomaram, pelo menos uma vez na vida, uma bebida alcoólica (85%), sendo esta prevalência superior no caso das raparigas".

O tipo de bebida mais mencionado pelos jovens, no plano do consumo alguma vez na vida, consiste nas espirituosas (75%), seguido dos "alcopops" (69%), da cerveja (53%) e do vinho (20%). .

Segundo o inquérito, cerca de três quartos (76%) dos jovens já consumiram pelo menos uma vez uma substância ilícita na sua vida, sendo a prevalência de 73% entre os rapazes e de 100% entre as raparigas.