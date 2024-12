Prisão preventiva para mais dois dos quatro detidos por tumultos

Dois dos quatro homens detidos na segunda-feira por suspeitas de envolvimento nos tumultos ocorridos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) após a morte de Odair Moniz ficaram em prisão preventiva, anunciou a PSP. Os outros dois, mais velhos, já tinham conhecido as medidas de coação, na véspera, terça-feira

Os dois jovens, com cerca de 18 anos, foram ouvidos esta quarta-feira em primeiro interrogatório judicial após a sua detenção, na segunda-feira, tendo ficado sujeitos a prisão preventiva como medida de coação. Fonte policial salientou que ambos são acusados por crimes contra a propriedade praticados durante os tumultos que ocorreram na AML em outubro.

Os crimes terão sido praticados nos bairros da Portela e dos Barronhos, em Carnaxide, no concelho de Oeiras.

O primeiro jovem foi detido na segunda-feira de manhã em casa, no concelho da Amadora, enquanto o outro foi detido mais tarde, pelas 11h00, na zona de Carnaxide, no concelho de Oeiras.

Detidos no mesmo dia, processos separados

Na terça-feira, ficaram também em prisão preventiva outros dois homens, com cerca de 30 anos, por tentativa de homicídio e roubo agravado, que foram detidos na segunda-feira em Algés, Oeiras, durante a mesma operação policial, embora respondendo num processo separado.

Um deles, detido na Quinta da Formiga, em Algés, é suspeito de homicídio qualificado na forma tentada, roubo agravado e condução sem habilitação.

O outro homem é suspeito de "roubo agravado, com recurso a arma branca (faca), em conluio com o primeiro [suspeito]", e foi detido no Bairro da Portela, em Carnaxide, tendo também sido apreendida cocaína e uma faca "ponta e mola".

Na segunda-feira, a PSP desenvolveu uma operação, que denominou de "Ares", a partir das 7h00 nos concelhos de Oeiras e da Amadora, no distrito de Lisboa, tendo executado sete mandados de busca domiciliária e quatro mandados fora de flagrante delito, no âmbito de dois processos de investigação da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Oeiras.

A operação envolveu agentes das equipas de Investigação Criminal e Intervenção Rápida e Trânsito e visou sete habitações: três no Bairro da Portela, em Carnaxide; uma no Bairro dos Barronhos, também em Carnaxide; uma no Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo; uma na Quinta da Formiga, em Algés; e uma no concelho da Amadora.

O cabo-verdiano Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois.

Na sequência da sua morte, registaram-se tumultos em vários bairros da Grande Lisboa durante várias noites.