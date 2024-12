Portugal pode pescar mais de 18 mil toneladas em 2025 e pode voltar a pescar bacalhau no Canadá

Portugal vai poder pescar mais de 18 mil toneladas de peixe em 2025, mais 560 toneladas do que este ano e, 32 anos depois, os portugueses poderão pescar bacalhau no Canadá, anunciou esta quarta-feira o Governo.

Em declarações aos jornalistas no final de uma reunião dos governantes dos países da União Europeia (UE) com a pasta das pescas, em Bruxelas, a secretária de Estado das Pescas, Cláudia Monteiro de Aguiar, disse que o resultado das negociações foi "bastante positivo" para Portugal.

Concretamente, Portugal poderá pescar "mais 561 toneladas" de peixe em 2025, elevando a quota total para 18.419 toneladas, o que equivale a "um acréscimo monetário de 2,8 milhões de euros".

As quotas cresceram, por exemplo, na pesca do espadarte do Atlântico Norte, do tamboril e da raia, o que possibilita mais oportunidades para os pescadores, adiantou a secretária de Estado.

Entre as negociações, uma novidade, adiantou a governante portuguesa. Mais de três décadas depois, vai ser possível pescar bacalhau nas águas do Canadá.

Até hoje "essas possibilidades de pesca estavam encerradas", disse.

O bacalhau é a principal vitória para o Governo, uma vez que Portugal pode assegurar a pesca de pouco mais de 6.300 toneladas, mas neste número houve uma diminuição de 26% na quota para pescar ao largo do arquipélago de Svalbard, na Noruega, para 992 toneladas.