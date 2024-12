PJ detém no Algarve mulher suspeita de burla qualificada

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira, na região do Algarve, uma mulher de 49 anos, suspeita de burla qualificada e falsificação de documentos, praticados contra várias pessoas, e cujos prejuízos ascenderam a pelo menos 235 mil euros.

Em comunicado, a PJ esclarece que da investigação, iniciada em 2022, resultam “fortes indícios de que a detida, a coberto da invocação de falsa qualidade de agente de execução, solicitadora e encarregada de venda, abordou, ao longo do tempo, potenciais clientes particulares ou empresas do ramo imobiliário, no Algarve, alegando deter imóveis para venda, sem conhecimento dos seus proprietários”.

“Através da apresentação de procurações falsas, conferindo-lhe poderes especiais de representação, supostamente assinadas pelos proprietários dos imóveis, celebrou com potenciais interessados contratos de reserva ou contratos promessa de compra e venda desses imóveis, recebendo desses clientes valores a título de reserva ou de sinal, dos quais se apropriou, nunca celebrando o contrato definitivo uma vez que se tratava de negócios inexistentes”, acrescenta a nota da PJ.

Ainda segundo a polícia de investigação criminal, na sequência da realização de buscas domiciliárias e não domiciliárias foi possível apreender equipamento informático e de telecomunicações bem como elevado acervo documental probatório.

A detida irá ser presente a primeiro interrogatório judicial com vista à aplicação de medidas de coação.