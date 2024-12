Novos beneficiários podem usar passe CirculaPT a partir de janeiro

Segundo a portaria, a venda dos títulos de transporte abrangidos pelo Circula PT é efetuada pelas entidades emissoras de títulos de transporte público, mediante requerimento dos interessados, devendo o requerimento ser acompanhado de documentos, nomeadamente, a última declaração de rendimentos, atestado médico de incapacidade multiusos ou declaração que ateste o número de elementos do agregado familiar e a respetiva qualidade de beneficiário das prestações sociais.

A portaria determina que a compensação financeira devida à CP, no âmbito deste alargamento do passe, vai ser paga nos termos do contrato de serviço público e que um ano após a entrada em vigor do novo passe seja realizada uma avaliação do impacto da implementação do Circula PT, propondo, caso se justifique, o reforço das verbas do Incentiva+TP.

O Circula PT é uma modalidade tarifária que confere um desconto aplicável aos títulos de transporte intermodais ou monomodais de utilização mensal ou de 30 dias consecutivos, válidos para um número ilimitado de viagens, vigentes nos serviços de transporte público de passageiros de todo o território continental, com exceção do Passe Ferroviário Verde.