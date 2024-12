Incêndio em habitação desaloja casal e fere bombeiro em Viana do Castelo

Um casal de 51 e 49 anos ficou esta quarta-feira desalojado na sequência de um incêndio na habitação onde reside, na Praça Frei Gonçalo Velho, em Viana do Castelo, que causou ferimentos ligeiros num bombeiro.

Segundo o coordenador da Proteção Civil Municipal, António Cruz, o incêndio afetou a cozinha, a sala e o telhado da habitação localizada no centro de Viana do Castelo.

António Cruz adiantou que os serviços sociais da Câmara de Viana do Castelo estão a tratar do realojamento do casal.

O bombeiro ferido no dedo de uma mão foi transportado ao hospital de Santa Luzia para receber tratamento hospitalar.

O alerta foi dado às 05h06.

Ao local compareceram 19 operacionais e sete viaturas dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo e PSP.