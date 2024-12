Incêndio em fábrica de "pellets" no concelho de Santiago do Cacém faz dois feridos

Um incêndio que eclodiu esta quarta-feira numa fábrica de "pellets" de madeira em Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, provocou dois feridos, um deles com gravidade, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral disse à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado alerta às 11h26, atingiu a fábrica da empresa Pinewells situada em Cercal do Alentejo.

Os dois feridos, com queimaduras, são trabalhadores da empresa, adiantou a mesma fonte.

Segundo a Proteção Civil, um dos homens, de 24 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O outro, de 27, com ferimentos considerados ligeiros, foi levado pelos bombeiros para as urgências do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, salientou.