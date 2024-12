Hospitais vão ter mil milhões de euros para pagar dívidas acima dos 90 dias

Os hospitais vão ter 1.000 milhões de euros para pagar dívidas acima dos 90 dias, anunciou a ministra da Saúde, esta quarta-feira no Parlamento.

Na audição com os deputados sobre o plano do Governo para a refundação do INEM, Ana Paula Martins assegurou que “hoje mesmo sairá um despacho [dos ministérios da Saúde e das Finanças] para todas as ULS para, na garantia da sua sustentabilidade, aplicarem um valor de cerca de 1.000 milhões de euros para a liquidação de pagamentos em atraso há mais de 90 dias”.

CODU não será privatizado

Nos esclarecimentos prestados aos deputados, Ana Paula Martins deixou, ainda, a garantia de que a refundação do INEM exclui uma a privatização do centro de orientação de doentes urgentes.

“Relativamente ao CODU, se tem o governo, condições para afirmar que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, não vai ser privatizado? A resposta é sim, este Governo não vai privatizar o CODU”, assegurou a ministra da Saúde, em resposta ao deputado socialista João Paulo Correia.

INEM mais regulador, menos burocrático

Noutro plano, a ministra da Saúde explica que o Governo quer “alterar de forma profunda o funcionamento” do INEM.

Um dos objetivos é uma transformação do INEM em “Autoridade de Emergência”, com um reforço da orgânica do instituto, com “um presidente, aumentar o número de vogais do Conselho Diretivo para dois, incluir na comissão científica do INEM um representante da Liga Portuguesa dos Bombeiros e da Cruz Vermelha, e criar uma comissão técnica independente para estudar a resposta em emergência médica”.

Outro dos objetivos da refundação sugerida por Ana Paula Martins passa por uma “maior autonomia” de gestão para que o INEM “não fique dependente de processos mais burocráticos e políticos”.

[em atualização]