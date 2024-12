GNR deteve suspeito de sequestrar rapariga de 14 anos

A GNR deteve na terça-feira, em Vila Nova de Famalicão, um homem de 21 anos suspeito de sequestrar uma rapariga de 14 anos em Paços de Ferreira, levando-a na mala de um carro, anunciou esta quarta-feira aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que encontrou a vítima "retida" na mala de um carro, com as mãos atadas pelos pulsos e tapada com um cobertor.

"A vítima foi prontamente retirada pelos militares e conduzida para um local seguro, não tendo sido necessária assistência médica", acrescenta.

A operação foi desencadeada na sequência de uma denúncia a informar que tinha ocorrido um sequestro de uma menor de 14 anos, no concelho de Paços de Ferreira, e que a vítima estava a ser transportada na mala de um veículo.

Foram acionados diversos meios da GNR, para intercetar o suspeito.

"No seguimento das diligências policiais, foi possível apurar-se a identificação do veículo e a localização do suspeito, já no concelho de Vila Nova de Famalicão", refere ainda o comunicado.

Após a abordagem, o suspeito foi detido.

A GNR apreendeu o veículo, bem como uma faca de cozinha, um rolo de fita adesiva utilizado para amarrar a vítima e um lenço utilizado para ocultar a face do suspeito.

O detido vai ser presente a tribunal, para aplicação das respetivas medidas de coação.