Faca que pertenceria a Odair Moniz foi apreendida e consta do processo

A arma branca que alegadamente pertencia a Odair Moniz, que em outubro foi baleado mortalmente por um agente da PSP no bairro da Cova da Moura, no concelho da Amadora, foi apreendida pelas autoridades e consta do processo, disse fonte judicial.

O agente da PSP, que está de baixa médica, foi esta quarta-feira interrogado pelo Ministério Público (MP) no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, no Campus da Justiça.

No final do interrogatório, o advogado do polícia, Ricardo Serrano Vieira, disse aos jornalistas que havia uma arma branca no local do crime, escusando-se a avançar com mais pormenores.

A fonte judicial indicou à agência Lusa que do processo consta a arma branca que na altura estava na posse de Odair Moniz.

A mesma fonte adiantou que o polícia optou hoje por não prestar declarações perante o MP, uma vez que a defesa do arguido ainda não teve acesso ao processo, por se encontrar sujeito a segredo de justiça.

Segundo a fonte, o arguido foi hoje confrontado pelo MP com a prova indiciária.