Advogado de agente suspeito de matar Odair Moniz diz que havia arma branca no local

O advogado do agente da PSP suspeito de matar Odair Moniz diz que os autos do processo apontam para a existência de uma arma branca no local.

O agente foi presente ao Ministério Público, esta quarta-feira, mas o advogado não confirma que tenha prestado declarações.

Ricardo Vieira explicou ainda que, neste momento, estão a ser ouvidas testemunhas e estão a ser feitos relatórios periciais.

O agente continua de baixa médica, depois de ter baleado Odair Moniz a 21 de outubro, no bairro da Cova da Moura, na Amadora.