Terceiro fugitivo de Vale de Judeus capturado em Itália

Foi capturado em Itália o terceiro fugitivo do estabelecimento prisional de Vale de Judeus, na Azambuja, avançou esta terça-feira à noite a Polícia Judiciária. Dois continuam a monte.

O cidadão georgiano Shergili Fargiani, de 40 anos, estava em fuga desde 7 de setembro e foi agora detido pela PJ, em colaboração com as autoridades italianas, no âmbito da operação "Retorno III".



Shergili Fargiani foi recapturado esta terça-feira, em Itália, "depois de um persistente, complexo e ininterrupto trabalho de investigação e de recolha de informação", sublinha a Judiciária.

"A operação policial contou com a colaboração das autoridades italianas para recapturar este cidadão georgiano com extensa carreira criminal, como crimes de furto violento e falsificação de documentos", refere a PJ, em comunicado enviado à Renascença.

Fonte da investigação diz à Renascença que o fugitivo de Vale de Judeus foi intercetado em Itália com recurso à cooperação judicial com as autoridades locais e não só.



Shergili Fargiani, que cumpria uma pena de prisão de sete anos por furto, violência e falsificação, era alvo de um mandado de detenção europeu emitido estava na lista dos mais procurados da Europol.

Cinco reclusos fugiram a 7 de setembro da cadeia de Vale de Judeus. Até ao momento, foram capturados três: Shergili Fargiani, Fernando Ribeiro e Fábio Cardoso Loureiro.

Fernando Ribeiro, de 61 anos, foi apanhado numa operação das forças de segurança a 22 de novembro. Estava escondido numa aldeia de Trás-os-Montes, junto à fronteira com Espanha.



Fábio Cardoso, também conhecido como Fábio "Cigano", foi o primeiro evadido de Vale de Judeus a ser detido, em Tânger, Marrocos, um mês após a fuga. A Procuradoria-Geral da República já enviou um pedido formal de extradição.

Nesta altura, faltam recapturar dois reclusos: o argentino Rodolfo Lohrmann e o britânico Mark Roscaleer.

[em atualização]