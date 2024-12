Provas digitais. Diretores preveem normalidade, "a não ser que haja um cataclismo"

No entanto, reconhece que “estamos a trabalhar com grande antecedência, embora estes processos concursais sejam sempre muito burocráticos e demorados ”.

Também o presidente da Associação Nacional de Diretores Escolares (ANDE) saúda a abertura do concurso para a reparação e compra de novos computadores para as escolas. “Garantias ninguém as pode dar”, admite Manuel Pereira, quando questionado sobre a realização das provas digitais sem limitações.

Este responsável esclarece que as escolas estão a trabalhar “praticamente desde o arranque do ano letivo na aquisição destes computadores” e considera uma vantagem o facto de ser cada a escola a abrir esse concurso “e não a nível central”.

“Não tenho dúvidas de que este ano as provas finais do nono ano vão ser realizadas em formato digital, a não ser que haja um cataclismo ”, diz à Renascença Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).

Telemóveis proibidos? “Problema é mais de casa do que da escola”

Noutro plano, os diretores das escolas consideram precipitada a posição assumida esta segunda-feira pelo ministro da Educação quanto a uma eventual conversão das recomendações sobre uso de telemóveis em espaços escolares em proibição efetiva, já a partir do próximo ano letivo.

Fernando Alexandre justifica a hipótese com estudos recentes que indicam que, a partir do 5.º ano de escolaridade, os alunos passam, em média, quatro horas presos aos ecrãs dos smartphones, o que traz consequências ao seu desenvolvimento.

“Há muitos estudos, para tudo e para nada” responde Filinto Lima que considera ser “precipitado pensarmos na proibição dos telemóveis nas escolas”.

Para o presidente da ANDAEP, “o problema dos ecrãs é mais de casa e da sociedade do que da escola. As quatro ou seis horas dos alunos em frente aos ecrãs não é nas escolas, é em casa”.

Já Manuel Pereira, da ANDE defende que a solução não está em proibir, porque “proibição não rima, seguramente, com educação”.

A chave está em “criar dificuldades à utilização dos telemóveis nas escolas, nomeadamente para os alunos mais jovens”.

Mas a digitalização, sobretudo após a pandemia, levou os telemóveis para os contextos de aprendizagem dentro das salas de aula. “O segredo está em regular o uso entre o que é permitido e o que não é permitido”, defende Pereira que reconhece “que, por vezes, a distinção é difícil de ser feita”.

“Percebo as declarações do senhor ministro, nomeadamente no segundo ciclo e no terceiro ciclos, onde o uso dos telemóveis é uma grande preocupação… Mas porque não aprender com as soluções já experimentadas em outros países?”, sugere.