Nove mortos e 2.814 acidentes durante a campanha "Viajar sem pressa"

Nove pessoas morreram e 41 sofreram ferimentos graves em 2.814 acidentes registados pela PSP e Guarda Nacional Republicana (GNR) durante a campanha "Viajar sem pressa", que decorreu entre os dias 03 e 09 de dezembro.

Num balanço da campanha, que envolveu a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a Polícia de Segurança Pública (PSP), as autoridades indicam também que 873 pessoas sofreram ferimentos ligeiros nos 2.814 acidentes registados.

Relativamente ao período homólogo de 2023, verificaram-se menos 156 acidentes, mais uma vítima mortal, menos seis feridos graves e mais 107 feridos ligeiros.

As nove vítimas mortais, sete do género masculino e duas do género feminino, tinham idades compreendidas entre os 18 e os 75 anos.

Os nove acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Beja (um), Bragança (um), Castelo Branco (um), Coimbra (um), Leiria (um), Lisboa (dois), Porto (um) e Santarém (um).

De acordo com as autoridades, durante a campanha foram fiscalizados por radar 45,0 milhões de veículos, 4,7 milhões dos quais pelo SINCRO -- Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR.

Dos veículos fiscalizados, 16,7 mil circulavam com excesso de velocidade, dos quais 5,1 mil foram detetados pelos radares das forças de segurança e 11,6 mil pelos da ANSR.

A campanha, na qual foram sensibilizados 423 condutores, teve por objetivo alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas.

Esta foi a última das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas no âmbito do PNF de 2024. .

Destas 12 campanhas que decorreram ao longo de 2024, foram realizadas 54 ações, durante as quais cerca de 6.900 pessoas foram sensibilizadas presencialmente. .

Quanto a ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados presencialmente foi de 624,5 mil, enquanto cerca de 49,9 milhões de veículos foram fiscalizados por radar.

À semelhança de 2024, serão realizadas durante o próximo ano 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização destinadas à velocidade, álcool, acessórios de segurança, telemóvel e veículos de duas rodas a motor.