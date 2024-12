Mais de 5.000 peças de vestuário contrafeito apreendidas em Vila do Conde

Cinco pessoas com idades entre os 44 e 72 foram detidas na sexta-feira em Vila do Conde, no distrito do Porto, por suspeita do crime de contrafação e mais de 5.000 artigos apreendidos, anunciou esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR referiu que o material contrafeito, na maior parte equipamentos de clubes nacionais e estrangeiros de futebol, foi encontrado no interior de um automóvel durante uma operação de fiscalização rodoviária.

As 5.156 peças de vestuário contrafeitas destinavam-se a venda direta ao público, explicou a GNR. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.