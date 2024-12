Idoso desaparecido em Mora encontrado com "sinais de hipotermia"

O idoso, de 90 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira em Mora, no distrito de Évora, foi hoje encontrado com vida, numa zona no campo, apresentando sinais de hipotermia, revelaram fontes da GNR e da Proteção Civil.

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o homem foi encontrado esta manhã, por volta das 11:30.

"Apresentava sinais de hipotermia e, por isso, ainda está a ser avaliado no local" pela equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Ponte de Sor pertencente ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), disse a mesma fonte à Lusa, às 12:40.

Segundo fonte do Comando Territorial de Évora da GNR, igualmente contactada pela Lusa, o homem, que desapareceu na segunda-feira do lar da Santa Casa da Misericórdia de Mora, foi "encontrado pelos bombeiros no meio do campo".

"Estávamos a fazer as buscas no campo, numa área alargada, e o homem foi encontrado numa zona "batida" pelos bombeiros", disse.

De acordo com a GNR, o idoso terá saído do lar e apanhado "boleia para ir a um terreno que era seu", fora da localidade de Mora.

"Foi deixado nessa zona, mas, quando agora foi encontrado, ainda estava longe do local em que foi deixado", acrescentou.

O desaparecimento do homem foi comunicado à GNR cerca das 18:30 de segunda-feira, tendo sido iniciadas as buscas, afirmou fonte desta força de segurança à Lusa, nessa mesma noite.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil especificou hoje que a operação mobilizou 29 operacionais, apoiados por 14 veículos, entre meios dos bombeiros, GNR e INEM.