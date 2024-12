GNR apreendeu 5.700 litros de aguardente em Mondim de Basto

A GNR apreendeu na sexta-feira 5.700 litros de aguardente por introdução irregular no consumo, em Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, num valor que ascende a 62 mil euros, informou esta terça-feira a força de segurança.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que a apreensão ocorreu no âmbito de ações de fiscalização direcionadas para o controlo de produtos sujeitos a imposto especial de consumo, nomeadamente produtos vitivinícolas.

Os militares detetaram a aguardente num armazém não autorizado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

"No decorrer da ação foi possível constatar que a maior parte do produto estava acondicionado em garrafões com capacidade para cinco litros, sem quaisquer rótulos, tendo sido apurado que a aguardente teria sido desviada de uma pequena destilaria devidamente autorizada pela AT", é referido na nota.

No decorrer da ação foi constituído arguido um homem de 56 anos por introdução fraudulenta no consumo de bebidas alcoólicas.

O valor da aguardente apreendida ascende a 62 mil euros e a prestação tributária (Imposto Sobre Álcool e Bebidas Alcoólicas - IABA e Imposto sobre o Valor Acrescentado - IVA), que resultaria da introdução irregular no consumo da aguardente, a mais de 45 mil euros.