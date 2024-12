Detidos por lesar Estado em milhões têm ligações a filha do ditador da Guiné-Equatorial

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira dois suspeitos fortemente indiciados por corrupção, fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal e branqueamento de capitais, que lesaram Portugal e a União Europeia em cerca de sete milhões de euros.

No centro da operação "Cash Flow" está uma empresa de Francisca Nguema Jiménez, filha do ditador da Guiné-Equatorial, Teodoro Obiang, adiantam o "Público" e o "Expresso".

A investigação, a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) e com cumprimento de mandados em vários distritos do continente, da Madeira e Espanha, levou à constituição de três arguidos, dois dos quais detidos, suspeitos de ter criado uma sociedade com o intuito de a candidatar a apoios financeiros da União Europeia (UE), adianta a PJ, em comunicado.

Os detidos serão o advogado João Luís Gonçalves e o empresário Carlos Couto, que gere os negócios da filha de Obiang.



Projeto FEDER oculta "plano criminoso"

Segundo a Judiciária, os arguidos, indiciados pelos crimes na forma agravada, após a constituição da sociedade submeteram-na a um projeto ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), onde se comprometiam a criar um estabelecimento industrial para a produção de pellets (produto para aquecimento e climatização), na cidade da Guarda.

A investigação da UNCC apurou ainda que, "para levar a cabo o plano criminoso", os suspeitos terão desenvolvido vários esquemas, nomeadamente a capitalização de uma empresa em cerca de dois milhões e quinhentos mil euros, provenientes de uma outra, sediada na Zona Franca da Madeira, uma vez que a concessão do incentivo financeiro se encontrava condicionada à apresentação de, pelo menos, 25% de capitais próprios do projeto.