Competências de adultos portugueses abaixo da média da OCDE

As competências dos adultos portugueses estão abaixo da média em três vertentes analisadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. (OCDE).

Num estudo divulgado esta terça-feira, Portugal é dos piores classificados em literacia, conceitos matemáticos e resolução de problemas, entre 31 países.

De resto, o país está incluído no grupo de 11 que têm ficado sempre abaixo da média da OCDE, ao lado, por exemplo, de França, Espanha, Chile e Croácia.

Já os países com melhor classificação nas três vertentes analisadas, são a Finlândia, Japão, Países Baixos, Noruega e Suécia.

Os resultados do programa Internacional para a Avaliação das Competências dos Adultos, vão ser divulgados numa sessão às 11h00, em Lisboa, com o secretário de estado do Trabalho e o secretário de Estado Adjunto e da Educação”.