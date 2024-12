CAP aguarda "com expetativa" visto para trabalhadores migrantes em 30 dias

“É uma proposta no sentido de, em colaboração com as confederações patronais, estabelecer-se uma metodologia de trabalho e de ação que permita em 30 dias atribuir o visto de trabalho aos emigrantes que reunirem as condições para a atribuição desse visto, nomeadamente, terem um contrato de trabalho, haver condições de habitação e dar alguma formação a esses trabalhadores”, especifica.

O secretário-geral da Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) olha com expetativa para o protocolo de cooperação apresentado pelo Governo às confederações patronais, esta segunda-feira, com o objetivo de agilizar a contratação de imigrantes.

Executivo reuniu-se com as confederações patronais(...)

O secretário-geral da CAP lembra que o setor da agricultura é um dos que emprega mais cidadãos estrangeiros. “O setor da agricultura tem atualmente 23 mil trabalhadores estrangeiros. Estes 23 mil não são sempre os mesmos dado que uns saem e outros voltam. Não precisamos de 23 mil todos os anos, mas é o número que existe de trabalhadores estrangeiros para fazer as colheitas. Não é só uma questão de trabalhos que não sejam qualificados. Já existem muitas empresas que estão a recorrer a Engenheiros e até a mão de obra qualificada da América do Sul”, sustenta.

O protocolo de cooperação com as confederações patronais não está ainda completamente definido. As reuniões com o Governo vão seguir-se no próximo mês.

Em comunicado, a presidência do Conselho de Ministros refere que a reunião desta segunda-feira serviu para “discutir o funcionamento da migração laboral dentro das regras legais existentes, com vista a satisfazer as necessidades da economia nacional”.

No mesmo comunicado, o Governo garante que não são alteradas as exigências do visto de entrada. Por outro lado, afasta em definitivo o regresso do regime de manifestações de interesse, extinto há seis meses.