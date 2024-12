Turismo vai bater recordes em 2024 com mais de 30 milhões de turistas

Portugal vai fechar o ano de 2024 com números recorde no turismo, ultrapassando os 27 mil milhões de euros de receita, com mais de 30 milhões de turistas estrangeiros e 80 milhões de dormidas.

Os números foram revelados esta segunda-feira pelo secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, na inauguração da reconversão da antiga estação ferroviária da Lousã em Alojamento Local, no âmbito do Fundo Revive Natureza.

Naquele concelho do distrito de Coimbra, o governante adiantou que a região Centro tem registado crescimentos significativos, acima da média nacional, e que 2024 vai também bater o recorde histórico das quase oito milhões de dormidas em 2023.