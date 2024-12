Três detidos em Oeiras e Amadora. Detenções estão relacionadas com tumultos após a morte de Odair Moniz

A PSP deteve esta segunda-feira três pessoas numa operação que às 08h00 ainda decorria em bairros de Oeiras e Amadora, distrito de Lisboa, no âmbito dos tumultos que se seguiram à morte de Odair Moniz no bairro da Cova da Moura.

À Renascença, a subcomissária da PSP, Ana Ricardo, explica que se tratam de duas investigações distintas que relacionaram sete mandados de busca domiciliária e, depois, quatro mandados de detenção.

Uma das investigações está relacionada com crimes de roubo. Outra, trata-se de uma investigação distinta relacionada com crimes de homicídio, explica a subcomissária.

Nas buscas domiciliárias estão incluídas outros objetivos não relacionados com os tumultos e roubos praticados nos dias seguintes à morte de Odair Moniz.

As três detenção já feitas decorreram no bairro da Portela, em Carnaxide (concelho de Oeiras), e em outros bairros de Oeiras de Amadora.

O cabo-verdiano Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois.

Durante várias noites registaram-se tumultos em vários bairros da Grande Lisboa após a morte de Odair Moniz.

[Atualizado às 09h25 com dados da subcomissária da PSP]