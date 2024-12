Três detidos em Oeiras e Amadora. Deteções estão relacionadas com tumultos após a morte de Odair Moniz

A PSP deteve esta segunda-feira três pessoas numa operação que às 08h00 ainda decorria em bairros de Oeiras e Amadora, distrito de Lisboa, no âmbito dos tumultos que se seguiram à morte de Odair Moniz no bairro da Cova da Moura.

De acordo com informação prestada pelo comissário Thó Monteiro da Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis) à agência Lusa, no bairro da Portela, a operação visa sete mandados de busca domiciliária e quatro mandados de detenção.

Nas buscas domiciliárias estão incluídas outros objetivos não relacionados com os tumultos e roubos praticados nos dias seguintes à morte de Odair Moniz.

As três detenção já feitas decorreram no bairro da Portela, em Carnaxide (concelho de Oeiras), e em outros bairros de Oeiras de Amadora.

O cabo-verdiano Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois.

Durante várias noites registaram-se tumultos em vários bairros da Grande Lisboa após a morte de Odair Moniz.