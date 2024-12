PJ deteve cinco suspeitos de duas tentativas de homicídio na Moita

Cinco homens suspeitos de crimes de homicídio na forma tentada e posse de armas proibidas foram hoje detidos numa operação policial na Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, no concelho da Moita, revelou a Polícia Judiciária de Setúbal.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), um dos detidos é suspeito de ter efetuado vários disparos sobre um homem de 37 anos na via pública, no passado dia 06 de novembro, colocando-se de imediato em fuga juntamente com algumas pessoas que o acompanhavam.

"A vítima foi assistida no local por um familiar que a transportou para uma unidade hospitalar, onde permaneceu vários dias em coma e em risco de vida", lê-se no comunicado.

De acordo com a PJ, entre os cinco detidos está também um suspeito de ter alvejado um homem de 24 anos, no dia 07 de novembro, também com disparos de arma de fogo, numa outra tentativa de homicídio sem qualquer relação com a anterior.

Na operação policial desencadeada esta segunda-feira de manhã com a colaboração da PSP, a Polícia Judiciária apreendeu também várias armas de fogo, incluindo uma pistola metralhadora, um colete antibalístico e diverso produto estupefaciente.

Os cinco detidos no âmbito de um inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Moita, no distrito de Setúbal, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.