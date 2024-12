Natal. PSP realiza operação para reforçar segurança em áreas comerciais

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia hoje a operação "Montra Segura -- Na segurança não há Saldos" para reforçar o policiamento de proximidade nas áreas comerciais e contacto personalizado com os comerciantes no âmbito da época natalícia.

Em comunicado, a PSP adianta que a operação, que vai decorrer no âmbito do programa Comércio Seguro até dia 20 de dezembro, visa o aumento do sentimento de segurança dos comerciantes, a adoção de medidas preventivas e de autoproteção e a criação de canais de comunicação privilegiados entre os comerciantes e a polícia.

"Através do policiamento de proximidade, a PSP realiza diversas ações de sensibilização e contactos individuais de prevenção criminal junto dos comerciantes, dando conselhos de prevenção da prática de crimes em espaços comerciais, bem como de medidas de proteção a adotar nos próprios estabelecimentos comerciais", refere a PSP.

Durante o ano de 2023, a PSP realizou 620 ações de sensibilização/formação e 7.192 contactos individuais de prevenção criminal junto deste público-alvo. .

A PSP aconselha os comerciantes a criarem uma rede de proteção com os estabelecimentos vizinhos, guardar chaves em local seguro, instalar alarmes e sistemas de videovigilância, colocar cartazes e/ou dísticos a anunciar os meios de vigilância como forma de dissuasão e colocar grades de proteção em montras e portas.

A PSP apela ainda à denúncia de todos os crimes de que se tenha conhecimento, quer na condição de vítima ou testemunha.

Durante a operação de prevenção, a PSP realiza também uma campanha de informação/sensibilização nas suas redes sociais sobre o programa Comércio Seguro, quais os seus objetivos e principais conselhos de prevenção da prática de crimes contra a propriedade e medidas de proteção.