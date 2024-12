Doze recomendações da DGS para os próximos dias de frio

As temperaturas desceram e o frio vai continuar até ao final da semana. A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda 12 medidas preventivas.

Tendo em conta as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a DGS divulgou um comunicado com conselhos à população:

Evitar a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura;

Manter o corpo quente, utilizando várias camadas de roupa, adaptada à temperatura ambiente;

Proteger as extremidades do corpo, utilizando luvas, gorro, cachecol, meias quentes e calçado quente e antiderrapante;

Manter a hidratação, ingerindo sopas e bebidas quentes e evitando o consumo de álcool, que proporciona uma falsa sensação de calor;

Prestar atenção aos grupos mais vulneráveis (crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas em situação de sem abrigo);

Acautelar a prática de atividades no exterior (evitar esforços excessivos, utilizar vestuário adequado e prestar atenção às condições do piso para evitar quedas); • seguir as recomendações do médico assistente, garantido a toma adequada da medicação para doenças crónicas;

Nas habitações: verificar o estado de funcionamento dos equipamentos de aquecimento; manter a casa quente, se utilizar braseiras ou lareiras, garantir uma adequada ventilação das habitações (renovação do ar); evitar o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de se deitar:

Nas deslocações de carro: adotar uma condução defensiva, uma vez que poderão existir locais na estrada com acumulação de gelo.

De acordo com as previsões do IPMA, na terça-feira, Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda vão registar temperaturas mínimas garantidas. Em Lisboa, os termómetros vão varias entre os 13ºC de máxima e os 6ºC de mínima, no Porto entre os 14ºC e os 4ºC, em Coimbra entre os 13ºC e os 4ºC graus e em Faro entre os 15ºC e os 7ºC.