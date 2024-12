Conheça as datas dos exames do básico e secundário para 2025

O calendário oficial dos exames para o ano letivo 2024/25 foi conhecido esta segunda-feira.

As provas do ensino secundário vão ter início a 17 de junho, com Português, e terminam a 30 de junho, dia em que serão avaliadas a Matemática A e Matemática B.

As pautas com os resultados da primeira fase são afixados a 15 de julho. A segunda fase decorre entre 18 e 24 de julho.

Ensino Básico a 20 e 25 de junho

O calendário, publicado esta segunda-feira em Diário de República, indica ainda que as provas finais do 9º ano realizam-se a 20 (prova de português) e 25 de junho (prova de matemática).

A segunda fase acontece a 18 e 22 de julho.

ModA entre 19 de maio e 6 de junho

As provas de aferição que se realizavam nos 2º, 5º e 8º anos, dão lugar este ano às provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), no 4º e no 6º anos.

Para além do Português e a Matemática, vai ser avaliada uma disciplina rotativa a cada três anos, que este ano é Inglês.

De acordo com o despacho, estas provas, de realização obrigatória, decorrem-se entre 19 de maio e 6 de junho.

O documento indica também as datas das provas de equivalência do ensino básico e do ensino secundário