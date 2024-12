Conheça as datas dos exames do básico e secundário para 2025

Está publicado, em Diário da República, o calendário para o ano letivo de 2024/2025 das provas finais do Ensino Básico e dos exames do Ensino Secundário. O mesmo despacho, divulgado esta segunda-feira, indica também as datas das provas de equivalência do Ensino Básico e do Ensino Secundário, assim como das novas provas de monitorização da aprendizagem (ModA), que substituem as provas de aferição.

No Ensino Secundário, o calendário de exames começa com Português, a 17 de junho, e termina com o exame de Matemática A e Matemática B, a 30 de junho. As pautas são afixadas a 15 de julho. Dois dias depois, a 17 de julho, arranca a segunda fase de exames nacionais.

Ensino Básico a 20 e 25 de junho

O calendário, publicado esta segunda-feira em Diário de República, indica ainda que as provas finais do 9.º ano se realizam a 20 (prova de Português) e 25 de junho (prova de Matemática). A segunda fase acontece a 18 e 22 de julho.

ModA entre 19 de maio e 6 de junho

Neste ano letivo, as provas de aferição, que se realizavam nos 2.º, 5.º e 8.º anos, dão lugar às provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA), no 4.º e no 6.º anos, a Português, Matemática e a uma disciplina rotativa a cada três anos, que este ano é Inglês.

De acordo com o despacho, estas provas, de realização obrigatória, decorrem entre 19 de maio e 6 de junho.

Pode consultar o calendário completo em: https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/14526-2024-899357353

[Notícia atualizada às 17h07 de 9 de dezembro de 2024]