PR considera requalificação do Museu de Setúbal "obra de requinte notável"

O Presidente da República afirmou este domingo que a requalificação do Convento de Jesus/Museu de Setúbal é "uma obra de um requinte notável, que cruza a arte universal com a história do convento e com a realidade de Setúbal".

"É uma obra notável, de um requinte notável, de um valor notável. Está de parabéns o município, está de parabéns o senhor presidente da Câmara, estão de parabéns os munícipes e está de parabéns Portugal", disse Marcelo Rebelo de Sousa depois de uma visita ao principal monumento da cidade de Setúbal.

"Pude, com tempo, longamente admirar aquilo que é, de facto, um labor de 20 anos, mas 20 anos que, chegados ao fim, justificam a admiração perante o que foi realizado", acrescentou o chefe de Estado, que elogiou o desempenho do diretor do museu, o professor Fernando António Baptista Pereira, considerando que o renovado museu "é um exemplo dos mais completos e mais felizes da sua conceção".

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na parte final da visita ao Convento de Jesus, em que foi acompanhado pelo presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, pelos vereadores da Cultura e Urbanismo, pelo presidente da Assembleia Municipal e pelo diretor do Museu de Setúbal.

"O conceito, todo o conceito, que tão bem foi explicado pelo professor Baptista Pereira, que é o conceito de cruzar a arte universal com a história do convento e com a realidade de Setúbal, a história de Setúbal - Setúbal/cidade, Setúbal/região - e com uma visão internacional, quer pelo valor internacional de muitas peças, da sua origem de colecionistas estrangeiros, e do nível excecional, não apenas daquilo que passou a ser, este convento/museu, museu/convento, como, sobretudo, o nível excecional da exposição", sublinhou.