Porto. Casa onde nasceu Almeida Garrett vai ser palco de protesto

Um grupo de cidadãos e artistas do Porto reúne-se este domingo junto à casa onde nasceu o escritor Almeida Garrett, no centro histórico da cidade, em protesto contra a transformação do imóvel de interesse público em mais um hotel.

A companhia portuense Teatro Plástico, que divulgou a iniciativa, diz que na manifestação será lançada uma petição exigindo a classificação e salvaguarda do edifício e a criação da Casa Garrett -- Casa Museu e Centro de Estudos garrettianos.

A tomada de posição surge na sequência da informação de que o atual proprietário recebeu parecer positivo da Câmara Municipal do Porto (CMP) a um "Pedido de Informação Prévia para Licença de Obras de Edificação de Hotelaria (29 quartos) e Restaurante (51 lugares)".

O protesto, que decorrerá entre as 15h00 e as 19h00, visa também celebrar o escritor e político liberal, na véspera dos 170 anos da sua morte.