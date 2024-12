Hospital de Santa Maria cumpre 70 anos com o número mais alto de cirurgias e consultas

O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, comemora 70 anos de vida, num ano verdadeiramente histórico: em 2024 fez o mais alto número de sempre de cirurgias e também bate recordes em termos de consultas.

Até novembro foram feitas no hospital de Santa Maria, em Lisboa, mais de 35 mil cirurgias: 30.196 programadas e 4.812 urgentes. São mais do que em todo o ano de 2023, altura em que o maior hospital da cidade já tinha batido um recorde ao realizar cerca de 33 mil cirurgias, 28 mil das quais programadas.

Feitas as contas a estimativas apontam para muito perto de 40 mil cirurgias até ao final do ano.

De acordo com dados cedidos à Renascença pela Unidade Local de Saúde de Santa Maria, este ano foram feitas quase 800 mil consultas hospitalares, isto sem contar com os centros de saúde que integram a ULS. No total do ano de 2023 tinham sido realizadas 783.896 consultas.