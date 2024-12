Bebé de sete dias transportado pela Força Aérea do Funchal para Porto está estável

A Força Aérea Portuguesa transportou, na sexta-feira, do Funchal para o Porto, um recém-nascido de sete dias que necessitava de cuidados de emergência, informou aquele ramo das Forças Armadas.

À Lusa, fonte do Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), no Porto, revelou que o bebé "está estável".

O recém-nascido foi acolhido no serviço de neonatologia desta estrutura da Unidade Local de Saúde de Santo António (ULSSA) por estar em causa a possibilidade de vir a precisar de um tratamento de substituição renal.

Segundo comunicou, na sua página oficial na Internet, a Força Aérea Portuguesa, na sexta-feira, um avião Falcon 50, da Esquadra 504 - "Linces", realizou o transporte de um bebé de sete dias para que este "recebesse os cuidados necessários para a sua sobrevivência".

A Força Aérea chamou mesmo a este transporte "um voo para a vida".

Durante o transporte, seguiu a bordo uma equipa médica civil e uma equipa médica do Núcleo de Evacuações Aeromédicas da Força Aérea.

"O transporte não se antevia fácil, uma vez que com o pequeno passageiro a bordo, não poderia ultrapassar os 3.000 pés de altitude de cabine", lê-se na nota publicada.

O voo terá demorado cerca de quatro horas.

Desde 2022, o CMIN, uma das principais maternidades do país, dispõe de uma máquina que permite fazer diálise em recém-nascidos com doença renal ou doenças metabólicas.

Em novembro de 2023, em declarações à agência Lusa, o diretor do CMIN, Alberto Caldas Afonso, explicou que esta máquina tem componentes e dimensão adaptados a recém-nascidos, premindo, se necessário, fazer diálise em bebés a partir dos 1.800 quilos.

Entre outras valências, este equipamento hospitalar é centro de referência de nefrologia pediátrica nacional para o transplante de baixo peso.