Universitários querem bolsas diferenciadas de acordo com o curso

O Encontro Nacional de Direções Associativas (ENDA) realiza-se este fim-de-semana em Barcelos. É considerado o maior fórum de discussão sobre Ensino Superior, que desta vez vai juntar mais de 300 dirigentes de estruturas estudantis.

“Ação Social e Abandono Escolar” é o tema de um dos plenários com os estudantes a defenderem a atualização do valor da bolsa mínima, que há quatro anos está fixada em 871,25 euros.

De acordo com o presidente da Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (AAIPCA), João Salazar, estudar no ensino superior “é cada vez mais caro, obrigando que muitos dos estudantes tenham que trabalhar o que pode contribuir para o abandono escolar”.

João Salazar salienta que o valor das bolsas “não está a acompanhar o aumento do custo de vida” e relaciona o abandono escolar com a incapacidade financeira dos estudantes e dá como exemplo, o “peso grande que o alojamento tem” no orçamento dos estudantes, denunciando que muitos deles “não têm recibos” do aluguer para pedirem os apoios.

Este dirigente estudantil defende também o valor diferenciado das bolsas de acordo com as necessidades de cada curso e dá como exemplo “um estudante de tecnologia que precisa de comprar softwares, que custam 50 euros ou 60 euros, ou um estudante de design que também precisa de comprar outros materiais”.