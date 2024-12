Sócrates considera "ilegal" grupo de trabalho de juízes sobre Operação Marquês

José Sócrates considerou este sábado "ilegal" o grupo de trabalho do Conselho Superior de Magistratura para acompanhar o processo da Operação Marquês, e disse ter entregado um recurso ao plenário do órgão de juízes para anular esse grupo de trabalho.

O antigo primeiro-ministro declarou que não está "disposto a abdicar de nenhum direito", sublinhando o direito ao recurso, "apenas para satisfazer o gáudio dos jornalistas que confundem a sua profissão com ativismo jurídico".

"Não havendo pronúncia, nem acusação, não pode haver julgamento nenhum", afirmou Sócrates, reiterando a reação de sexta-feira, em que descreveu a decisão do Tribunal da Relação como "um logro e um abuso".

José Sócrates recordou ainda o acórdão de janeiro de 2024, em que o Tribunal da Relação aceitou um recurso do Ministério Público sobre a decisão instrutória de Ivo Rosa, de abril de 2021, de ilibar o antigo primeiro-ministro de 25 dos 31 crimes de que era acusado. A decisão de janeiro repôs todos os crimes na acusação.

"Eu vou defender-me do acórdão de janeiro, que considero infame", disse Sócrates, sublinhando que a decisão de Ivo Rosa classificou as acusações do Ministério Público de "incongruentes" e "especulativas".

Esta quinta-feira, o Tribunal da Relação de Lisboa deu ordem para o processo da Operação Marquês avançar para julgamento, separando o processo dos recursos que ainda estão por ouvir.

O juiz responsável pelo processo recusou o efeito suspensivo de um recurso apresentado por José Paulo Pinto de Sousa, primo do antigo primeiro-ministro, enviando assim o processo livre de recursos para a distribuição e marcação do julgamento pelos juízes do Juízo Central de Instrução Criminal de Lisboa do Tribunal Judicial de Lisboa.



Iniciado em 2014, o processo centra-se em 34 milhões de euros alegadamente recebidos por José Sócrates em troca do suposto favorecimento do Grupo Lena em vários negócios.

José Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa, após chegar de Paris, há 10 anos. Em 2017, foi acusado pelo Ministério Público de 31 crimes, entre os quais corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal.

[notícia atualizada às 11h48]