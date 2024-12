Portugal está preocupado com hipótese de interferência russa em eleições romenas

A diplomacia portuguesa mostrou-se este sábado preocupada com a denúncia de interferência russa nas eleições presidenciais da Roménia, prometendo trabalhar com Bucareste na defesa de valores comuns.

Na sexta-feira, o Tribunal Constitucional da Roménia anulou a primeira volta das eleições para a escolha do novo chefe de Estado, realizada há 15 dias, depois de investigações de financiamento ilegal de campanha e de suspeitas de interferência russa no processo eleitoral.

"Seguimos com preocupação a denúncia de uma campanha russa híbrida visando as eleições presidenciais na Roménia. As eleições livres são um pilar essencial das democracias. Continuaremos a trabalhar com a Roménia, a UE e a NATO na defesa dos nossos valores comuns", escreveu hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, numa mensagem na rede social X.