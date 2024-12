PJ ajuda a apreender 3.500 quilos de cocaína ao largo das Canárias

A Polícia Judiciária (PJ) participou, juntamente com as autoridades espanholas, na apreensão de mais de 3.500 quilos de cocaína ao largo das ilhas Canárias, num barco com 10 tripulantes, que foram todos detidos.

De acordo com um comunicado enviado às redações, na operação liderada pela Polícia Nacional de Espanha e pela Agência Tributária espanhola "foram apreendidos mais de 3.500 Kg de cocaína numa embarcação pesqueira e detidos os 10 tripulantes a bordo".

"O barco, com bandeira venezuelana, foi intercetado a 1.600 quilómetros a oeste das Ilhas Canárias e tinha a bordo 110 fardos de cocaína com cerca de 35 Kg cada", refere o comunicado da polícia portuguesa.

Segundo a PJ, a sua participação "traduziu-se na partilha de informação com as autoridades espanholas e com as de outros países participantes".

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional espanhola, participaram na ação ainda as autoridades dos Estados Unidos responsáveis pelo combate ao tráfico de droga (Drug Enforcement Administration, DEA) e a Polícia Federal do Brasil.

No reboque, a embarcação acabou por se afundar no Oceano Atlântico "devido às precárias condições em que se encontrava", segundo as autoridades espanholas. .