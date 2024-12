Ordem dos Médicos convoca profissionais que não escolheram especialidade para definir plano

A Ordem dos Médicos (OM) vai convocar para uma reunião todos os médicos que optaram por não ingressar no concurso para o internato médico para identificar as suas razões e preparar um plano para entregar à tutela.

Segundo o comunicado divulgado este sábado, a OM vai organizar uma reunião, que deverá ocorrer na próxima semana, com a presença do Bastonário Carlos Cortes para "identificar as principais razões que levaram estes médicos a não prosseguir com a sua especialização no Serviço Nacional de Saúde (SNS)".

A OM já enviou a todos os médicos um questionário para compreender as causas desta decisão e pretende ainda preparar um plano que será entregue ao Governo para "evitar que tantas vagas fiquem por preencher", segundo o bastonário, citado no comunicado.

"Queremos perceber o que está a falhar no sistema e quais as motivações que levaram estes médicos a não escolher uma especialização. O país e o SNS precisam de mais médicos especialistas" acrescentou o bastonário.

A Ordem dos Médicos informou que solicitará depois do encontro com os médicos uma "reunião com caráter de urgência" à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, para "discutir propostas e preparar um plano para a revisão do sistema de formação e acesso às especialidades médicas".

A OM recordou ainda que no último concurso para o Internato Médicos ficaram por ocupar 307 de 2.167 vagas em especialidades como Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Patologia Clínica ou Saúde Pública.

Por regiões, o Alentejo ficou com mais de 50% das vagas por preencher, segundo a mesma fonte, que citou a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) sobre os 2.349 candidatos que reuniam condições para ingressar no concurso para a formação especializada, mas apenas 1,860 o fizeram.