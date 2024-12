Lisboa e Leiria com aviso amarelo de agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos amarelos para os distritos de Lisboa e Leiria, devido às previsões de agitação marítima entre as 21h00 deste sábado e as 03h00 de segunda-feira.

Segundo o IPMA, nesse período de tempo as ondas de noroeste podem alcançar, nas costas de Lisboa e Leiria, entre quatro e 4,5 metros de altura.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.