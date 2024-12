GNR apreende 10 mil litros de gasolina de embarcação em fuga

A GNR apreendeu na sexta-feira 401 jerricãs de gasolina, correspondentes a mais de 10 mil litros, após militares terem intercetado uma embarcação em fuga em Tavira, no distrito de Faro.

O Comando Territorial de Faro da GNR, através do Posto Territorial de Tavira, identificou dois homens de 24 e 35 anos e constituiu arguido um terceiro, de 44 anos, por auxílio ao tráfico de droga, referiu a GNR, em comunicado.

Durante uma ação de patrulhamento na zona de Santa Luzia, no concelho de Tavira, adiantou a GNR, os militares observaram um grupo de homens a transferir jerricãs de combustível de um veículo para uma embarcação.

"Face à atividade suspeita, foi estabelecido de imediato um perímetro de segurança no local e a mobilização de reforço operacional. No decorrer das diligências, os suspeitos, ao avistarem os militares, encetaram a fuga numa embarcação, tendo vindo a ser intercetados por militares da Unidade Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) e do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro", refere o comunicado.

Na operação, a GNR apreendeu 401 jerricãs de gasolina, que correspondem a mais de 10 mil litros, e dois veículos ligeiros de mercadorias.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tavira.

Esta ação policial contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Vila Real de Santo António, do Núcleo de Investigação Criminal de Tavira, de militares e meios cinotécnicos do DI de Faro, da UCCF e ainda com o apoio da PSP de Tavira.