Vem aí tempo seco e frio

Os próximos dias vão trazer uma descida significativa da temperatura em Portugal continental.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir de sábado e após a passagem de uma superfície frontal fria, uma massa de ar polar irá ser transportada desde latitudes mais elevadas, no flanco leste da circulação de um anticiclone situado na região dos Açores, e que se estenderá em crista para norte, em direção às Ilhas Britânicas.

A frente fria que vai atravessar o continente no sábado terá fraca atividade, resultando em precipitação fraca a moderada nas regiões a norte do sistema Montejunto-Estrela, mas a descida de temperatura que se iniciará após a sua passagem, ao longo desse dia, será acentuada.

A partir de domingo, dia 8, espera-se tempo seco e frio, com formação de geada no Interior, em especial das regiões Norte e Centro, onde nos locais abrigados e nos pontos mais elevados se deverão registar temperaturas mínimas inferiores a 0°C.

Na generalidade do território serão de esperar noites com temperaturas mínimas entre 0 e 5°C, exceto alguns locais da faixa costeira, onde serão um pouco superiores.

A temperatura máxima também irá registar uma descida, com valores durante o dia entre 10 e 15°C, sendo pontualmente superiores a 15°C em alguns locais da faixa costeira, e não ultrapassando os 10°C nas terras altas do Interior Norte e Centro.

Segundo o IPMA, irá também ocorrer uma intensificação do vento, soprando por vezes forte do quadrante norte, em especial nas terras altas e na faixa costeira ocidental, onde deverão ser registadas rajadas até 65-70 km/h. A intensificação do vento, associada à descida das temperaturas, irá contribuir para um aumento significativo do desconforto térmico.

Devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste de 4 a 4,5 metros, os distritos de Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo entre as 00h00 de domingo e as 00h00 de segunda-feira.