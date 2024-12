Sociedade de Matemática alerta para resultados lastimáveis que exigem ação urgente

A Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) diz que é um facto lastimável que exige uma ação urgente o acumulado de quedas sucessivas nas pontuações de matemática ao longo dos últimos oito anos, nos testes TIMSS 2019 e TIMSS 2023.

No seu parecer aos resultados do TIMSS 2023, uma avaliação internacional ao desempenho dos alunos do 4.º e 8.º anos de escolaridade em Matemática e em Ciências, a associação atribui o sucesso de Portugal nas avaliações PISA 2015 e TIMSS 2015 aos esforços continuados de muitos anos e vários governos, que diz ter demorado quase 15 anos a construir e foi desfeito em oito, depreciando a aprendizagem. .

A SPM diz ainda observar com apreensão este grande retrocesso, sobretudo no 8.º ano que registou um decréscimo de 25 pontos, um caso sem paralelo entre os restantes países europeus, e que estes retrocessos, agora mais uma vez à vista, podiam ter sido evitados "caso a ação governativa se tivesse orientado pelo que se tem por favorável à aprendizagem".

Os alunos avaliados no TIMSS 2023 seguiram um programa de estudos que desvalorizou as metas, os programas e políticas de avaliação que em 2015 levaram o país aos melhores resultados de sempre. .

Já os jovens avaliados no TIMSS 2023, pelo contrário, seguiram as Aprendizagens Essenciais vagas e as políticas que desvalorizaram a avaliação e substituíram a exigência e a ambição educativa por uma orientação laxista e pouco estruturada do ensino, refere no documento. .

"É, pois, urgente refletir sobre esta realidade", conclui, acrescentando que um sistema educativo sem objetivos claros e avaliáveis e sem mecanismos para observar a evolução dos resultados, fica à mercê do acaso que, por regra, tem como consequência a diminuição dos conhecimentos adquiridos.

Mais de cinco mil alunos portugueses participaram no ano passado na maior avaliação internacional do desempenho dos estudantes do 4.º e 8.º anos de escolaridade a Matemática e Ciências: o TIMMS -- Trends in International Mathematics and Science Study.

Nos resultados obtidos no ano passado pelos alunos dos 44 países e três economias que realizaram as provas de 8.º ano do TIMMS 2023, Portugal surge em 26.º lugar a Matemática e 17.º a Ciências, numa tabela que voltou a ser liderada por Singapura, com 605 pontos a Matemática e 606 pontos a Ciências.

Em Portugal, apenas 4% dos alunos do 8.º ano conseguiram um desempenho de excelência a Matemática, por oposição a 19% dos estudantes que não conseguiram atingir os objetivos mínimos nos testes. .

Também entre os alunos do 4.º ano esta avaliação internacional registou um agravamento dos resultados quando comparados com as notas obtidas nas provas realizadas em 2019.