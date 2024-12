Presidente de junta do Porto agredido com cabeçada. PSP investiga

O presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, Nuno Cruz, foi esta sexta-feira agredido por um indivíduo que exigia ser testemunha na emissão de um atestado de residência, estando o caso a ser investigado pela PSP. Nuno Cruz disse ao "Jornal de Notícias" que foi atingido com "uma cabeçada".

Num comunicado enviado à Lusa, Nuno Cruz avançou que a agressão ocorreu pelas 10h00 nas instalações da União de Freguesias do Centro Histórico.

O indivíduo, que exigia ser testemunha na emissão de um atestado de residência, terá demonstrado um comportamento agressivo e descontrolado, descreve o autarca, que saiu do gabinete em defesa das funcionárias que "estavam a ser ameaçadas".

"Eu pedi para ele se acalmar e falar mais baixo. Ele pregou-me uma cabeçada e desatou a fugir", disse o autarca ao "Jornal de Notícias". Depois de ter agredido o presidente da junta, o indivíduo terá fugido das instalações.

"Este tipo de situação, lamentavelmente, tem se tornado uma ocorrência frequente, gerando preocupação entre os funcionários da junta", acrescenta o autarca.

A PSP foi chamada ao local e registou a ocorrência, tendo, posteriormente Nuno Cruz apresentado queixa formal contra o agressor, que acabou por não ser identificado.

À Lusa, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto avançou que, por a agressão ter ocorrido no exercício das funções, é considerada crime público, estando a ser investigada.

A PSP está também a tentar identificar o agressor.