Polícia Judiciária detém suspeito de dupla tentativa de homicídio em Odivelas

Um homem de 24 anos foi detido por suspeita da prática de dois crimes de homicídio na forma tentada, de uma mulher e do seu filho, em agosto, no concelho de Odivelas, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

A PJ avançou, em comunicado, que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou e deteve na quinta-feira, "em cumprimento de um mandado de detenção" emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures, "um homem fortemente indiciado pela prática de dois crimes de homicídio na forma tentada".

As vítimas foram uma mulher, de 61 anos, e o seu filho, de 33, e os factos ocorreram em 14 de agosto, em plena via pública, no concelho de Odivelas, "em contexto de desavenças", lê-se no comunicado.

No âmbito das diligências de investigação da PJ, apurou-se que, na ocasião, "o agressor disparou vários tiros na direção das vítimas, com o propósito de atingi-las".

No entanto, explicou a polícia, o suspeito não conseguiu "esse propósito por razões fortuitas".

De acordo com a Polícia Judiciária, o detido, de 24 anos, foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais gravosa, de prisão preventiva.